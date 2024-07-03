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28 شهيدا بـ3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

منذ 4 ساعات
28 شهيدا بـ3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و953 شهيدا وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 87 ألفا و266 مصابا ومصابة.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 28 شهيدا وشهيدة، و125 مصابا ومصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم


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