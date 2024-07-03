بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة .. عمان الأهلية تستضيف وفداً رسمياً من مجلس التنمية بجمهورية رواندا

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وفداً رسمياً من مجلس التنمية في جمهورية رواندا برئاسة السيدة ميكايلا روجويزانجوجا، والمستشار الأول لسفارة جمهورية رواندا القنصل جويل اويزيه، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبحضور الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة / مدير مركز الارتباط العالمي والسيدة ريم العابد رئيسة قسم السمعة والتواصل في مركز الارتباط العالمي.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين جامعة عمان الأهلية وكبرى الجامعات والشركات في جمهورية رواندا في مجالات متعددة تتعلق بالسياحة والضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات والبرامج التعليمية.

وأعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن استعداد الجامعة لتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات في جمهورية رواندا في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والسياحية، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

من جانبها، أشادت السيدة ميكايلا روجويزانجوجا وأعضاء الوفد المرافق بسمعة جامعة عمان الأهلية ودورها البارز في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، معبرين عن اعتزازهم بالعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وقد تم اصطحاب الوفد في جولة على بعض مرافق الجامعة ومنها كلية الضيافة وفنون الطهي حيث كان في استقبالهم عميدة الكلية الدكتورة سوزي حاتوغ للتعرف على مرافق الكلية وبرامجها الأكاديمية والتدريبية.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الجامعة درع الجامعة التكريمي للسيدة ميكايلا تقديراً لها ولزيارة الوفد الهامة في توثيق العلاقات الثنائية بين الطرفين