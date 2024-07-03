ضبط حافلة نقل محملة 11 راكبا زيادة

وطنا اليوم:قال الملازم أول مؤيد محافظة من ادارة السير، ان الادارة تعاملت منذ صباح اليوم الأربعاء مع عدد من المركبات المعطلة على عدة طرق، أبرزها تعطل مركبة على جسر الملك حسين باتجاه المطار، إضافة الى تعطل مركبة اخرى ما بعد نفق الداخلية، وتم التعامل مع جميع المركبات المتعطلة.

وأضاف خلال التقرير المروي على اذاعة الأمن العام، ان الاارة تعاملت مع عدد من المخالفات الخطرة، وعدم الالتزام ببمرات المشاه، حيث تعرض احد المواطنين أمس الثلاثاء لحادث دهس على مدخل نفق دوار الواحة، وصفت حالته بالمتوسطة.

من جانبه، قال النقيب سفيان العتوم من الدوريات الخارجية، انه لم يتم تم التعامل منذ صباح أمس ولغاية اللحظة لم يتم التعامل مع أي حادث مروري، الا انه تم التعامل مع ملحوظتين، احدهما بعد ورود بلاغ عن تسرب مادة الكلور من احدى الصهاريج على طريق كفريوبا باتجاه الأغوار، وتم التعامل معه بالتنسيق مع الدفاع المدني ومجموعات اختصاص الموقع، وتم اجراء اللازم.

وتابع، بأن الملاحظة الثانية حول احدى مركبات الشحن على الطريق المطار، والتي كانت حمولتها على وشك السقوط، وتم اجراء اللازم وتصويب وضعه ونقل الحمولة لمركبة اخرى ومتابعة مسيره.

ونوه إلى ان الدوريات ضبطت مساء الأمس على طريق المطار إحدى باصات الركوب المتوسط العمومية، كان يُحمل 11 راكبا زيادة عن الحد المقرر، حيث تم منعه من الحركة واجراء اللازم.