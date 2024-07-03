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60 مليون يورو من النصر السعودي إلى إيديرسون

منذ 21 ثانية
60 مليون يورو من النصر السعودي إلى إيديرسون

وطنا اليوم:أكدت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي يستعد لإبرام صفقة مدوية لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

قال الإعلامي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو إن النادي السعودي قدم عرضاً رسمياً لحارس المرمى إيدرسون لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر: “النصر السعودي أبدى استعداده لدفع 60 مليون يورو لحارس مرمى منتخب البرازيل، بواقع 30 مليون يورو في الموسم الواحد بعقد يمتد إلى موسمين”.

وأشار إلى أن “العالمي” ينتظر رد إيديرسون النهائي، مبيناً أنه في حال موافقته على العرض وانتقاله إلى دوري روشن السعودي، سيبدأ النادي فوراً المفاوضات مع مانشستر سيتي لتحديد المقابل المادي لإتمام الصفقة.


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