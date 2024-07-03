تركيا تعبر إلى ربع النهائي من بوابة النمسا

وطنا اليوم:فاز المنتخب التركي على نظيره النمساوي اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 في لايبزيغ ليتأهل إلى دور ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، المقامة حالياً في ألمانيا حتى 14 يوليو (تموز) الجاري.

وأنهى منتخب تركيا الشوط الأول متفوقاً على منتخب النمسا بهدف أحرزه اللاعب ميريح ديميرال في الثانية 57 ليحطم بذلك الرقم القياسي لأسرع هدف في الأدوار الإقصائية ببطولة أمم أوروبا.

وضاعف اللاعب نفسه النتيجة للمنتخب لتركي في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 66 قلص اللاعب ميكايل جريجوريتش النتيجة للمنتخب النمساوي.

وضرب منتخب تركيا موعداً في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 مع منتخب هولندا الذي تغلب على رومانيا بثلاثية نظيفة.