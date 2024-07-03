بايدن عن أدائه بالمناظرة: كنت مرهقا وكدت أغفو على المسرح

وطنا اليوم:علق الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء على ضعف أدائه في المناظرة التي جمعته مع سلفه وغريمه الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو/حزيران الماضي.

وقال بايدن إن طاقم حملته نصحه بأخذ قسط من الراحة قبل بدء المناظرة ولكنه لم يمتثل، مما تسبب في ضعف أدائه أمام ترامب.

وقد وصف أداء بايدن بأنه كارثي ومثير للشفقة، وبات مدخلا للتشكيك في قدراته الذهنية.

وقال الرئيس الأميركي “كنت مرهقا وكدت أغفو على المسرح”، وعزا سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب إلى الإرهاق الناجم عن السفر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الثلاثاء إنه “لا ضرورة” لخضوع الرئيس بايدن لـ”اختبار معرفي”، بعد أن أثيرت تساؤلات كثيرة حول وضعه الصحي.

وشدّدت جان-بيار على أن الرئيس الأميركي “يعرف كيف ينهض مجددا” وأكدت أن الإدارة الأميركية لا تخفي أي معلومات في ما يتّصل بحالته الصحية.

تساؤلات علنية

ولكن شخصيات بارزة في المعسكر الديمقراطي طرحت تساؤلات علنية حول الحالة الصحية لبايدن بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة التي جرت مساء الخميس الماضي.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة “سي إ إن” الثلاثاء أن 75% من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل مع مرشح آخر غير بايدن، في نتيجة زادت من قلق الديمقراطيين.

ونال ترامب في الاستطلاع 49% من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43% لبادين.

وستكون كامالا هاريس نائبة الرئيس في موقع أفضل في حال ترشيحها، حيث نالت 45% من نوايا التصويت مقابل 47% للرئيس الجمهوري السابق.

بيد أن هاريس نأت بنفسها عن منافسة بايدن، وقالت إنّها “فخورة” بترشّحها نائبة له في السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشدّدة على أنّ “بايدن هو مرشّحنا. لقد هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مرة أخرى”.