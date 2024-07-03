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استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس

منذ ساعة واحدة
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس

وطنا اليوم:استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، في قصف لطائرة إسرائيلية مسيرة على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، في بيان، إن أربعة شبان استشهدوا متأثرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، أثناء تواجدهم وسط مخيم نور شمس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن الشهداء هم: يزيد صاعد عادل شافع (22 عاما)، ونمر أنور أحمد حمارشة (25 عاما)، ومحمد ياسر رجا شحادة (20 عاما)، ومحمد حسن غنام كنوح (22 عاما).
وكان انفجار ضخم سمع دويه في مدينة طولكرم، بعد إطلاق طائرة احتلال مسيرة صاروخا على حارة البطاقة وسط المخيم.
ونعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس وأعلنت الحداد على أرواح الشهداء والإضراب الشامل اليوم الأربعاء لجميع مناحي الحياة باستثناء امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).


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