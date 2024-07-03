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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع “المقاومة العراقية” استهدفت هدفا حيويا في حيفا

3 يوليو 2024
الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع “المقاومة العراقية” استهدفت هدفا حيويا في حيفا

وطنا اليوم_أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع في بيان مساء الثلاثاء تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة مع “المقاومة العراقية” استهدفت هدفا حيويا في حيفا.

 

وقال في بيان مصور “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراكِ مع “المقاومة الإسلامية العراقية” عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا”.

 

وأكد المتحدث أن العملية المشتركة تمت بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت أهدافَها بنجاح.

 

وشدد يحيي سريع على أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة العراقية إسنادا وانتصارا للشعبِ الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل دعما ونصرة للشعب الفلسطيني وغزة.

 

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.


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