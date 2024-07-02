بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شاهد.. قسّاميان يفجران دبابة من مسافة صفر برفح وآخر يبعث رسالة لنتنياهو

منذ ساعتين
شاهد.. قسّاميان يفجران دبابة من مسافة صفر برفح وآخر يبعث رسالة لنتنياهو

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لعمليات مختلفة بعضها نوعي، استهدفت فيها جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وبدأت المشاهد بأحد مقاتلي القسام، وهو يبعث رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، قال فيها “والذي رفع السماء بلا عمد.. سنزلزل الكيان الصهيوني على رأسك يا نتنياهو”، مضيفا “رسالة من المجاهدين في قلب الميدان.. لكل من فقد أخا عزيزا له سنأخذ بثأره بإذن الله”.
وكانت أولى العمليات التي وثقها المقطع تفجير دبابة ميركافا من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي، حيث وضعها اثنان من مقاتلي القسام على جسم الدبابة، ثم ابتعدا سريعا قبل تفجيرها.
وأظهر المقطع بصورة واضحة عملية تفجير الدبابة، في حين علت تكبيرات مقاتلي القسام خلال توثيق المشهد.
كما تضمن المقطع مشهد استهداف دبابتين أخريين بقذيفة “الياسين 105″، وإطلاق قذائف مدافع الهاون من محاور متعددة وأماكن مختلفة.
ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:09

جريمة مروعة في الكرك: شاب عشريني يقتل والدته طعناً

23:00

غرفة صناعة الأردن تستقبل وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

22:50

لأول مرة في المملكة باشرت أورنج الأردن بإطلاق “خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي”

22:47

ملتقى الأصايل يحتفل بالمناسبات الوطنية في مادبا

21:58

الشناق يكتب : حكومة الخصاونة ترتكب مجزرة وطني

21:40

توقيف الصحفي احمد حسن الزعبي تنفيذا لحكم قضائي

20:33

استطلاع جديد : جميع الأحزاب تريد المشاركة بالانتخابات النيابية

20:25

الملك يجري اتصالا مع العاهل المغربي معزيا بوفاة والدته الأميرة للا لطيفة

20:21

بعد واقعة حفلة راغب علامة.. قيس سعيد ينتقد مهرجانات تونس

20:16

مهيدات يفتتح ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية ال27 والمعرض العالمي ال6 للصناعة الدوائية

19:43

لأول مرة: ميتا تسمح باستخدام كلمة شهيد على إنستغرام وفيسبوك

19:37

وزير السياحة والآثار يتفقد مواقع أثرية في العقبة

وفيات
وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء