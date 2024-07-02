ولي العهد يعزي بوفاة نجل شقيق رئيس هيئة الأركان المشتركة

وطنا اليوم:قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء بوفاة الشاب يزيد حسين الحنيطي، نجل شقيق رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء بمنطقة أبو علندا في العاصمة عمان، عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.