صحة اربد تنفي سقوط أجزاء من سقف مركز صحي مرو

وطنا اليوم:نفى مدير صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني، سقوط أجزاء من سقف مركز صحي مرو أو إصابة موظف، مؤكدا أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع غير دقيق والأمر مرتبط بإجراء صيانة دورية للمركز.

وقال بني هاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن “المركز قديم ومستأجر منذ الثمانينيات، ويخضع الآن للصيانة ضمن خطة مديرية صحة إربد بصيانات دورية لمراكزها”، مشيرا إلى أن عمليات الصيانة تتم ضمن مسافات محددة داخل المركز بهدف استمرارية تقديم خدماته العلاجية.

وبين أن المديرية تدرس إغلاق المركز بشكل كامل أمام المراجعين لعدة أيام لتسريع عملية الصيانة وإتمامها بشكل افضل، وسيتم تحويل المرضى لمراكز صحية مجاورة لحين إنجاز عمليات الصيانة.