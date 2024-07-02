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الأردن يسيّر 50 شاحنة مساعدات من ضمنها براد وحدات دم إلى غزة

2 يوليو 2024
الأردن يسيّر 50 شاحنة مساعدات من ضمنها براد وحدات دم إلى غزة

وطنا اليوم:عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وسيرت القافلة التي تضم ٥٠ شاحنة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من نقابة المقاولين ومنظمة بايوس وأنيرا والسفارة البلغارية وروابي فرح وغيرها من المتبرعين.
وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية والطحين والمواد الإغاثية مثل (الفرشات والبطانيات والطرود الصحية ووحدات الدم)، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة والمستشفيات العاملة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إنه تم إرسال براد وحدات الدم لايصالها للمستشفيات وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بسبب النقص الحاد بوحدات الدم.
وأضاف الشبلي بأن الجهود الأردنية مستمرة في تذليل كافة الطرق لإدخال وإيصال المساعدات لأهلنا في شمال قطاع غزة خاصة وقطاع غزة عامة.
وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى ٢٣٧٣ شاحنة و53 طائرة عبر العريش.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo


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