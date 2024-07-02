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التربية: 264 مخالفة اجمالية لتعليمات امتحان التوجيهي

2 يوليو 2024
التربية: 264 مخالفة اجمالية لتعليمات امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:كشف الامين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة أن المخالفات الطلابية لامتحان شهادة الثانوية العامة للدورة الأساسية 2024 بلغت 264 مخالفة اجمالية.
وفصل العجارمة نوعية المخالفات وعقوبتها، حيث بلغت 233 مخالفة تمثلت عقوبتها بحرمان دورتين بسبب استخدام اللواقط السمعية و17 مخالفة حرمان دورة امتحانية و14 مخالفة الغاء مبحث لغاية امتحان الجلسة الثالثة.
وبين العجارمة ان هذه العقوبات بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان العام وارشاداته، منوها بأن الوزارة تشدد على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على حقوق الطلبة وتكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين على حد سواء.
وحول امتحاني الرياضيات في الورقتين، اكد العجارمة انه تم اعداد اسئلتهما في شهر نيسان الماضي وليس في المرحلة الحالية، موضحا بأن جميع أسئلة الدورة الحالية من العام الدراسي 2024 من الكتاب المدرسي المقرر، بالرغم من كل الانطباعات الشخصية.
يذكر ان عمليات التصحيح للدفاتر الامتحانية بدأت منذ الجلسة الأولى لامتحان


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