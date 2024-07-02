بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

مزارعون في السويداء يحتجزون 3 شاحنات أردنية

2 يوليو 2024
مزارعون في السويداء يحتجزون 3 شاحنات أردنية

وطنا اليوم:أفادت وسائل اعلام سورية، بأن مجموعة من مزارعي محافظة السويداء يحتجزون منذ 4 أيام شاحنات نقل “برّاد” يمتلكها تجار أردنيون، وذلك للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ولم يتلقوا ثمنها حتى الآن.
وقال المزارعون الذين أصدروا بيانا توضيحيا، إن 3 تجار أردنيين عملوا على مماطلتهم في تسديد الأموال المستحقة “نحو 90 ألف دينار” ثم تجاهلوا اتصالاتهم مؤخراً، مشيرين إلى أن تلك الأموال هي ثمن برادات لمحاصيل تفاح وليمون تم تصديرها في أعوام 2022-2023-2024، وعاد السائقون الى معبر نصيب الحدودي دون الشاحنات وهم ليسوا طرفاً بالقضية.
من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، أن باب الاستيراد والتصدير مع سوريا مغلق منذ سنوات ويقتصر من المنافذ الحدودية الشمالية على “شحن الترانزيت” الدولي، كما أكدت هيئة تنظيم النقل البري انها لم تبلغ بأي معلومة او شكوى بهذا الخصوص.
ويعتبر معبر “جابر – نصيب” بين سوريا والأردن مهما لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يوميا، تنقل البضائع من سوريا وتركيا ولبنان باتجاه الأردن إلى الخليج.
وأعاد الأردن في أيلول 2021 فتح معبر جابر-نصيب بالكامل في اتجاه سوريا، ويأتي القرار بعد أن توصل الأردن ولبنان وسوريا ومصر لاتفاق يسمح بتوصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عن طريق سوريا باستخدام خط أنابيب أقيم منذ حوالي 20 عاما في مشروع للتعاون العربي.
ويجيز اتفاق اللجان الفنية الاردنية السورية بشأن اعادة فتح معبر جابر – نصيب الحدودي، للشحن السوري القادم للأردن بالدخول بعد اتخاذ اجراءات التفتيش المطبقة، كما يسمح للشحن الاردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الاردنية – السورية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:09

جريمة مروعة في الكرك: شاب عشريني يقتل والدته طعناً

23:00

غرفة صناعة الأردن تستقبل وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

22:50

لأول مرة في المملكة باشرت أورنج الأردن بإطلاق “خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي”

22:47

ملتقى الأصايل يحتفل بالمناسبات الوطنية في مادبا

21:58

الشناق يكتب : حكومة الخصاونة ترتكب مجزرة وطني

21:40

توقيف الصحفي احمد حسن الزعبي تنفيذا لحكم قضائي

20:48

شاهد.. قسّاميان يفجران دبابة من مسافة صفر برفح وآخر يبعث رسالة لنتنياهو

20:33

استطلاع جديد : جميع الأحزاب تريد المشاركة بالانتخابات النيابية

20:25

الملك يجري اتصالا مع العاهل المغربي معزيا بوفاة والدته الأميرة للا لطيفة

20:21

بعد واقعة حفلة راغب علامة.. قيس سعيد ينتقد مهرجانات تونس

20:16

مهيدات يفتتح ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية ال27 والمعرض العالمي ال6 للصناعة الدوائية

19:43

لأول مرة: ميتا تسمح باستخدام كلمة شهيد على إنستغرام وفيسبوك

وفيات
وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء