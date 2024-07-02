مزارعون في السويداء يحتجزون 3 شاحنات أردنية

وطنا اليوم:أفادت وسائل اعلام سورية، بأن مجموعة من مزارعي محافظة السويداء يحتجزون منذ 4 أيام شاحنات نقل “برّاد” يمتلكها تجار أردنيون، وذلك للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ولم يتلقوا ثمنها حتى الآن.

وقال المزارعون الذين أصدروا بيانا توضيحيا، إن 3 تجار أردنيين عملوا على مماطلتهم في تسديد الأموال المستحقة “نحو 90 ألف دينار” ثم تجاهلوا اتصالاتهم مؤخراً، مشيرين إلى أن تلك الأموال هي ثمن برادات لمحاصيل تفاح وليمون تم تصديرها في أعوام 2022-2023-2024، وعاد السائقون الى معبر نصيب الحدودي دون الشاحنات وهم ليسوا طرفاً بالقضية.

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، أن باب الاستيراد والتصدير مع سوريا مغلق منذ سنوات ويقتصر من المنافذ الحدودية الشمالية على “شحن الترانزيت” الدولي، كما أكدت هيئة تنظيم النقل البري انها لم تبلغ بأي معلومة او شكوى بهذا الخصوص.

ويعتبر معبر “جابر – نصيب” بين سوريا والأردن مهما لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يوميا، تنقل البضائع من سوريا وتركيا ولبنان باتجاه الأردن إلى الخليج.

وأعاد الأردن في أيلول 2021 فتح معبر جابر-نصيب بالكامل في اتجاه سوريا، ويأتي القرار بعد أن توصل الأردن ولبنان وسوريا ومصر لاتفاق يسمح بتوصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عن طريق سوريا باستخدام خط أنابيب أقيم منذ حوالي 20 عاما في مشروع للتعاون العربي.

ويجيز اتفاق اللجان الفنية الاردنية السورية بشأن اعادة فتح معبر جابر – نصيب الحدودي، للشحن السوري القادم للأردن بالدخول بعد اتخاذ اجراءات التفتيش المطبقة، كما يسمح للشحن الاردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الاردنية – السورية