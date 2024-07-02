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إعلان مواعيد التسجيل والامتحانات للشامل للدورة الصيفية

2 يوليو 2024
إعلان مواعيد التسجيل والامتحانات للشامل للدورة الصيفية

وطنا اليوم_أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد فخري العجلوني مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الصيفية 2024.

 

وقال الدكتور العجلوني إن التسجيل لهذه الدورة يبدأ اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق 10 تموز/يوليو الحالي ويستمر حتى نهاية دوام الأربعاء الموافق 31 تموز/يوليو.

 

وبين أن الامتحانات العملية للدورة الصيفية 2024 تبدأ اعتباراً من صباح الثلاثاء الموافق 13 آب/أغسطس المقبل وتنتهي الخميس الموافق 29 من نفس الشهر.


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