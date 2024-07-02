السجن لضابط رفيع بالكويت ضرب عاملاً في مغسلة سيارات

وطنا اليوم:قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، بسجن ضابط كويتي رفيع، لمدة سبع سنوات، بعدما أدين بضرب عامل في مغسلة سيارات، وتسبب له بضرر كبير وصل حد الشلل.

ووقعت الحادثة في يناير من العام 2023، عندما تعرض عامل غسيل السيارات يحمل جنسية دولة بنغلاديش، لضرب من صاحب سيارة يعمل ضابطًا برتبة عقيد في وزارة الداخلية، بسبب خلاف حول الغسيل.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محكمة التمييز ذات الأحكام القطعية، قضت بحبس الضابط 7 سنوات بعد أن اعتدى على العامل وتسبب له بشلل رباعي.

كما تضمن الحكم إلزام الضابط بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية مع الإحالة للدعوى المدنية.

وكان الحكم في القضية، صدر أول مرة عبر محكمة الجنايات، ونص على سجن المعتدي 10 سنوات، لكن المتهم اعترض لدى محكمة الاستئناف التي خفضت المدة إلى 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، قبل أن تؤكده محكمة الاستئناف.

وقالت صحيفة “الراي” المحلية، إن الضابط أنكر خلال فترة التحقيقات والتقاضي، الاتهام المسند إليه، وطالب عبر محاميه بالبراءة له لعدم جدية التحريات وتراخي المجني عليه في الإبلاغ وأنه تعثر ووقع من تلقاء نفسه مع وجود إصابة قديمة لديه، مطالبًا بوقف تنفيذ العقوبة.

لكن محكمة الاستئناف رفضت الإفراج عن المتهم حينذاك، وقالت في حيثيات حكمها إن الأدلة ضد المتهم صحيحة متساندة وسليمة من شهادة الشهود والمجني عليه وتقرير الطب الشرعي.

واتهمت النيابة العامة الضابط عقب الحادثة بأنه ضرب المجني عليه، فأحدث به إصابات تسببت له بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بحد أدنى 50% من قدرة الجسم الكلية