قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال بحدث أمني صعب في غزة

وطنا اليوم:قالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال حلقت الليلة بكثافة في سماء مدينة غزة ووسط القطاع، وذلك بالتزامن مع أنباء عن عملية نوعية للمقاومة في محور نتساريم.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن “حدث صعب ومركب” في غزة، وذلك وسط أنباء عن تعرض قوة إسرائيلية لكمين نصبته لها المقاومة في محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع.

ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن مصادر إسرائيلية أن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون في الحدث الأمني بمحور نتساريم، وأشارت المصادر إلى أن مروحيات إسرائيلية هبطت في وقت مبكر اليوم في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع.

كما أفادت تقارير بوصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أسوتا في أسدود.

ونشرت مواقع فلسطينية صورا لسيارات إسعاف إسرائيلية في ساحة مستشفى “برزلاي” في مدينة عسقلان لاستقبال الجنود الذين سينقلون إليه على متن المروحيات.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن قوة إسرائيلية حوصرت في كمين بقطاع غزة وتم إنقاذها، وإن عددا من الجنود أصيبوا في العملية.

وكثفت المقاومة الفلسطينية هجماتها على قوات الاحتلال في محور نتساريم الذي تقول تقارير إسرائيلية إن الجيش سيبقي على قوات فيه في المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، تستمر المعارك المباشرة بين قوات الاحتلال والمقاومة وسط كثافة عالية في العمليات التي تنفذها كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق عن مقتل جندي واصابة 9 في معارك برفح جنوبي قطاع غزة، وقال إن الجنود كانوا داخل مبنى مفخخ وإن إصابة أحدهم خطيرة.

وتحدث جيش الاحتلال عن تدمير نفق بطول كيلومتر وسط قطاع غزة، كما زعم القضاء على نحو 100 مقاتل فلسطيني وتدمير أكثر من 100 مبنى تستخدمها المقاومة