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تقرير عبري: نصر الله ينتقل إلى مكان جديد بعد تحذير إيراني من مخطط إسرائيلي لاغتياله

2 يوليو 2024
تقرير عبري: نصر الله ينتقل إلى مكان جديد بعد تحذير إيراني من مخطط إسرائيلي لاغتياله

وطنا اليوم_

وفقاً لموقع “epoch” العبري، قام الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بتغيير موقعه بعد تلقيه تحذيراً من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تخطط لاغتياله. الموقع أشار إلى أن نصر الله، الذي يظهر بثقة في خطاباته التلفزيونية، اتخذ إجراءات أمنية مشددة ونقل مخبأه في الضاحية الجنوبية ببيروت إلى مكان آخر خوفاً من استهدافه من قبل إسرائيل.

 

وأضاف التقرير أن نصر الله رفض عرضاً إيرانياً بالانتقال مؤقتاً إلى طهران حتى نهاية الحرب. وذكر أن نصر الله يخشى من هجوم إسرائيلي استباقي يستهدف قادة حزب الله وضرب مخازن الصواريخ الدقيقة للحزب، مشيراً إلى أن نصر الله يتخذ تدابير غير مسبوقة لحماية نفسه.

 

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الموساد الإسرائيلي يراقب نصر الله عن كثب ويعرف موقعه في جميع الأوقات، مما يثير مخاوف من إمكانية استهدافه في أي لحظة.


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