الحوثيون يعلنون استهداف أربع سفن

وطنا اليوم_أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون، مساء الإثنين، تبني استهداف أربع سفن في البحور الأحمر والأبيض والعربي والمحيط الهندي، وذلك “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن العملية الأولى استهدفت سفينة “إم إس سي يونيفك” الإسرائيلية في البحر العربي، فيما استهدفت الثانية سفينة “ديلونيكس” النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذه الأسبوع.

وأضاف أن العملية الثالثة استهدفت سفينة الانزال “أنفيل بوينت” البريطانية في المحيط الهندي، فيما استهدفت العملية الرابعة سفينة “لوكي سايلور” في البحر الأبيض المتوسط، وذلك “لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأشار سريع إلى أن العمليات الأربع نُفذت بعدد من الصواريخ.