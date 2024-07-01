بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الحوثيون يعلنون استهداف أربع سفن

1 يوليو 2024
الحوثيون يعلنون استهداف أربع سفن

وطنا اليوم_أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون، مساء الإثنين، تبني استهداف أربع سفن في البحور الأحمر والأبيض والعربي والمحيط الهندي، وذلك “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن العملية الأولى استهدفت سفينة “إم إس سي يونيفك” الإسرائيلية في البحر العربي، فيما استهدفت الثانية سفينة “ديلونيكس” النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذه الأسبوع.

وأضاف أن العملية الثالثة استهدفت سفينة الانزال “أنفيل بوينت” البريطانية في المحيط الهندي، فيما استهدفت العملية الرابعة سفينة “لوكي سايلور” في البحر الأبيض المتوسط، وذلك “لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأشار سريع إلى أن العمليات الأربع نُفذت بعدد من الصواريخ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

استشاري الميثاق يجري سلسلة من اللقاءات في البادية الغربية

09:49

تل ابيب تنقل مرضاها إلى الوسط تحسبًا لحرب مع حزب الله

09:36

4 قتلى بشمال سوريا في احتجاجات على أحداث تركيا

09:27

بيريل يصبح إعصارا كارثيا محتملا من الفئة الخامسة

09:16

بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة

09:13

فارس الحباشنه يكتب : من هم النواب القادمون ؟ 

09:12

ادارة السير تحذر من ارتكاب مخالفات القيادة بعكس اتجاه السير

09:09

الحرس الثوري الإيراني: لدينا القوة لكن أيدينا مكبلة عن الاحتلال

05:04

“3 احتمالات و3 أمور” .. بلينكن يتحدث عما يمكن أن يحدث في غزة بعد الحرب وما لا تقبله واشنطن

04:05

إخلاء مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس بعد أوامر إسرائيلية

03:48

تقرير عبري: نصر الله ينتقل إلى مكان جديد بعد تحذير إيراني من مخطط إسرائيلي لاغتياله

02:43

الاحتلال يقتحم مناطق عدة في جنينش

وفيات
ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024