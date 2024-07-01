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الصفدي يزور البريد الأردني ويلتقي الداوود

1 يوليو 2024
الصفدي يزور البريد الأردني ويلتقي الداوود

وطنا اليوم_

زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الإثنين، البريد الأردني حيث التقى برئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود ومدير عام البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب.

وخلال الزيارة قدم رئيس مجلس إدارة البريد سامي الداوود موجزا بأهم إنجازات البريد الأردني والمشاريع التي يتم تنفيذها، حيث أشار إلى تنفيذ البريد الأردني لمشروع مركز التجارة الإلكترونية في مبنى البريد بالمقابلين والذي سيباشر أعماله ابتداءً من أيلول المقبل.

وأشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بالإنجازات التي تتم بالبريد الأردني والتطور الملحوظ خلال فترة قصيرة، كما أكد على أهمية تقديم الدعم اللازم والممكن لهذه المؤسسة الوطنية.

واطلع الصفدي في جولة على متحف بريد الطوابع والوثائق الرسمية للاطلاع على الوثائق والمقتنيات التاريخية التي توثق المناسبات والمواقع التاريخية منذ تأسيس الإمارة وصولا إلى عهد المملكة.


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