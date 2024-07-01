الثقافي الصيني” يطلق فعالية الشاي من أجل الوئام

وطنا اليوم_انطلقت في المركز الثقافي الصيني بالعاصمة عمان مساء يوم أمس الأحد فعالية الشاي من أجل الوئام -صالون ياجي الثقافي “لعام 2024 الذي نظمته وزارة الثقافة والسياحة الصينية، ومديرية الثقافة والسياحة بمقاطعة يونان، وبالتعاون من السفارة الصينية في الأردن.

وحضر الافتتاح الذي رعاه السفير الصيني في الأردن، تشن تشواندونغ، وزيرة الاستثمار، خلود السقاف ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، والأمين العام لوزارة الثقافة الدكتور ماهر نفاش ونائب مدير مديرية الثقافة والسياحة بمقاطعة يونان، يانغ تشنغ، والمستشارة الثقافية بالسفارة الصينية في الأردن ومديرة المركز الثقافي الصيني بعمان، شي وي، بالإضافة إلى سفراء دول جنوب إفريقيا واليابان وبنما و هنغاريا لدى الأردن، اضافة الى أكثر من 500 شخصية فنية واعلانية واجتماعية وممثلين من مختلف القطاعات.

السفير تشن قال في كلمة الافتتاح أن للشاي تاريخ يمتد لخمسة آلاف عام في الصين، ويلعب أدوارًا متعددة في حياة الناس، فهو ليس مجرد مشروب، بل يمكن استخدامه كدواء وله قيمة اقتصادية جيدة، وأصبح شرب الشاي وتذوقه وسيلة للاسترخاء والتهذيب النفسي وأسلوب حياة، ويحتوي على مضمون ثقافي غني. كما يعد الشاي سلعة مهمة على طريق الحرير، يحمل في طياته تاريخ التجارة والتبادل بين البشر لآلاف السنين، ويساهم في التفاعل والاندماج بين مختلف الحضارات. وأكد أن الشعبين الصيني والعربي يشتهران بحسن الضيافة، وثقافة الشاي هي ثروتنا المشتركة.

وأشار السفير تشن أيضًا إلى أن الشاي كان منذ القدم رمزًا للسلام والصداقة. وأكد أن الصين تقف بحزم مع الدول العربية وتسعى جاهدة لتحقيق وقف فوري ودائم لوقف النار في غزة، واستئناف حل الدولتين في أقرب وقت، وتحقيق استقلال دولة فلسطين، وحل الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من نصف قرن. وأوضح أنه في الآونة الأخيرة، وخلال افتتاح الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، أعرب الرئيس شي جين بينغ عن رغبة الصين في تعزيز التبادل الثقافي مع الدول العربية، وتعزيز القيم المشتركة للبشرية، وبناء نموذج للتعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة. إن تنظيم فعالية الشاي من أجل الوئام -صالون ياجي الثقافي “يعبر عن أمانينا للسلام العالمي والازدهار المشترك في كل كوب من الشاي، ويعزز التبادل الثقافي ويعمق الصداقة بين الشعوب.

وقدم نائب مدير مديرية الثقافة والسياحة بمقاطعة يونان، يانغ تشنغ، للضيوف الحاضرين نظرة عامة عن الموارد الثقافية والسياحية في يونان، وأوضح محتويات الفعالية الرئيسية، معربًا عن أمله في أن تعمق هذه الفعالية فهم الشعب الأردني للثقافة القومية في يونان، وتعزز التبادل والتعاون الثقافي والسياحي بين الأردن ومقاطعة يونان الصينية.

كان حفل الافتتاح مليئًا بالعروض الرائعة، حيث استمتع الحضور بعروض الغناء من قومية يي، وألحان الناي المميزة، ورقصات “يان هه” الفريدة. وقد أدى الشباب الصيني والأردني رقصة الدبكة الأردنية معًا، مما أثار حماس الحضور.

بعد انتهاء العروض، قام السفير تشن برفقة الضيوف بجولة في معرض الشاي، حيث تم تقديم ثقافة الشاي، وعروض الحرف اليدوية التقليدية مثل التطريز والنقش على الورق. أعرب الضيوف عن إعجابهم الشديد بالشاي والثقافة الصينية والحرف اليدوية.

تجمع فعاليةالشاي من أجل الوئام -صالون ياجي الثقافي “هذا العام العروض التقليدية للأزياء القومية في يونان، ومشاريع التراث الثقافي غير المادي الوطنية والإقليمية، مثل تقنيات صنع شاي ديان هونغ، وتقنيات صنع شاي ديانغ الحامض، وصباغة باتيك من قومية باي، وتطريز قومية يي، والنقش على الورق، وعروض الأغاني والرقصات والموسيقى التقليدية في يونان. ستستمر الفعالية حتى 2 يوليو.

تعتبر فعاليةالشاي من أجل الوئام -صالون ياجي الثقافي “من الفعاليات العالمية التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وقد أقيمت لأول مرة في مايو 2023، وهذا العام هو الدورة الثانية لها.

حظيت الفعالية باهتمام واسع من وسائل الإعلام المحلية. قامت بتغطيتها هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية، ووكالة أنباء شينخوا، وتلفزيون الأردن، وتلفزيون عمان، بالإضافة إلى مراسلي الصحافة المحلية.