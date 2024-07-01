قرار حكومي بالإفراج عن جميع موقوفي مكاتب الحج

وطنا اليوم:أصدرت السلطات القضائية الاردنية اليوم الاثنين، قرارا بالافراج عن موقوفي مكاتب الحج والعمرة في القضية المتعلقة بمخالفة مكاتب وشركات حج وعمرة لتعليمات وزارة الاوقاف المتعلقة بنقل المعتمرين الأردنيين للديار المقدسة.

وأكد المحامي عوني الزعبي أن الافراج عن الموقوفين من مكاتب الحج والعمرة قرار حكومي مركزي.

وذكر الزعبي عبر حسابه في “فيسبوك”: بخصوص الموقوفين من مكاتب الحج فان قرار الإفراج عنهم هذا اليوم كان قرار حكومي مركزي بالإفراج عن الجميع دون استثناء ولا فضل لنائب او مسؤول بالإفراج عنهم، وتضليل المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون. ولا داعي لأحد ان يركب هذه الموجة”.