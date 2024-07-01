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رئيس سلطة العقبة يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

1 يوليو 2024
رئيس سلطة العقبة يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

وطنا اليوم:زار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الاثنين، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.
واستمع الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية ودورها في تعزيز أمن وسلامة الملاحة في خليج العقبة.
وجال الوفد الضيف في مركز العمليات البحري واطلع على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية في المركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC) الذي افتتح أخيرا في قيادة القوة، إضافة إلى جولة بحرية في منطقة المسؤولية في خليج العقبة.
وتأتي هذه الزيارات تأكيدا على الشراكة الحقيقية والتوأمة بين كافة الجهات الأمنية والحكومية تعزيزا للأمن البحري وإيمانا بضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري والسياحي في خليج العقبة.
يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية وقعت مذكرة تفاهم العام الماضي مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف حماية البيئة البحرية وضمان الأمن والسلامة العامة في المياه الإقليمية الأردنية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لقطاعات الغوص وكافة الأنشطة البحرية.


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