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عطلة رسمية الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 يوليو 2024
عطلة رسمية الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

وطنا اليوم:قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الاثنين، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الأحد السابع من تموز الحالي 2024 ميلادية، الموافق للأول من محرم لسنة 1446 هجرية؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
وإحياء لهذه المناسبة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطائها حقها، وإظهارها بما يليق بها.


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