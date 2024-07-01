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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

منذ 14 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

وطنا اليوم_

 

*عمان- 1 تموز 2024* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء بشهيد الواجب الوكيل محمد أحمد الفوارس، من مرتب مديرية الأمن العام، الذي ارتقى إلى وجه ربه، متأثراً بإصابته أثناء قيامه بواجبه المقدس في الحفاظ على الأرواح، بواجب إنقاذ في لواء الرصيفة.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الإثنين، بيت عزاء االشهيد في محافظة إربد/ منطقة حوارة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي ذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

 

كما قدم واجب العزاء وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك العميد رزق عبدالرحمن الرواشدة.


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