وطنا اليوم_

منحت المنظمة الأميركية لتحدي السيارات الشمسية، أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني لقب جراند مارشال وهو أكبر لقب شرفي يمنح لأول مرة لشخصية عربية.

وجاء ذلك تكريما لدوره في تفعيل تطوير التعليم الأخضر التقني من خلال الممارسة والتطبيق ونقل هذا النوع من السباقات الدولية والتقنية والتعليمية إلى الوطن العربي بدءا من الأردن التي تعتبر رائدة ومتفوقة بتطبيقات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط.

وتخطط الهيئة العربية للطاقة المتجددة والمنظمة الأميركية لسباق السيارات الكهربائية لتنظيم أول سباق هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط في الأردن العام المقبل 2025.

وقال المهندس الطعاني، إنه تم إنشاء تحدي السيارات الشمسية في عام 1993 للمساعدة في تحفيز الطلاب في العلوم والهندسة، وزيادة الوعي بالطاقة البديلة، ويقوم التحدي بتعليم طلاب المدارس الثانوية حول العالم كيفية بناء سيارات تعمل بالطاقة الشمسية صالحة للسير على الطريق.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن برنامج التعليم الشمسي، يوفر بيئة آمنة للفرق لعرض سياراتها الشمسية، مشيرا إلى أن العديد من الفرق الدولية شاركت في سباق السيارات الشهير عالميا بمدينة تكساس الأميركية والذي يهدف إلى نشر ثقافة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتحفيز الشباب على البحث والتطوير والابتكار.

وبين الطعاني، أن تحدي السيارة الشمسية لعام 2024، الذي تستضيفه شركة Oncor وLockheed Martin، هو سباق مغلق المسار في مضمار الدراجات النارية الشهير، وهو حدث مميز للتكنولوجيا والتعليم، حيث تم تصنيف تحدي السيارة الشمسية كأحد أفضل 10 برامج تعليمية مبتكرة في الولايات المتحدة الأميركية.