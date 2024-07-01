بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للوزير العسعس

منذ ساعتين
وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للوزير العسعس

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على وزير المالية محمد العسعس بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
ويذكر أن الدكتور محمد العسعس يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة العامة – جامعة هارفرد، كامبريدج، ماساتشوستش، في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق المالية.
وشغل الدكتور العسعس عدة مناصب وزارية؛ وزير للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ثم وزيرا للمالية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

رئيس سلطة العقبة يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

19:12

الأمن: رقم خاص للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية في الأردن

19:09

عطلة رسمية الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

18:21

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

18:19

منظمة أميركية تمنح الطعاني لقب شرفي يمنح لأول مرة لشخصية عربية

18:17

خليفة التربوية ” تطلق دورتها الـ 18 محلياً في الإمارات وعربياً ودولياً وتكريم الفائزين مايو المقبل 

16:55

700 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم الأردني وتعزيز رأس المال البشري

16:18

إرادة ملكية بتعيين أمناء الحسين للسرطان – أسماء

16:13

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن تزور المغطس

16:04

الاحتلال يزعم إحباط أكبر عملية تهريب من الأردن للضفة

15:55

مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم وآخر بمعارك جنوب غزة

15:23

أثرياء فرنسا يدرسون الهروب بأموالهم إذا فاز اليمين المتطرف

وفيات
ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024