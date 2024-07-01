وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للوزير العسعس

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على وزير المالية محمد العسعس بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى.

ويذكر أن الدكتور محمد العسعس يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة العامة – جامعة هارفرد، كامبريدج، ماساتشوستش، في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق المالية.

وشغل الدكتور العسعس عدة مناصب وزارية؛ وزير للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ثم وزيرا للمالية