وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على وزير المالية محمد العسعس بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
ويذكر أن الدكتور محمد العسعس يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة العامة – جامعة هارفرد، كامبريدج، ماساتشوستش، في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق المالية.
وشغل الدكتور العسعس عدة مناصب وزارية؛ وزير للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ثم وزيرا للمالية
وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للوزير العسعس
وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على وزير المالية محمد العسعس بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى.