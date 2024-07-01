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كريشان من معان: الديمقراطية في الأردن أكثر من دول تدعيها

منذ 4 ساعات
كريشان من معان: الديمقراطية في الأردن أكثر من دول تدعيها

وطنا اليوم:عقد فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقاء تواصليا مع المسؤولين التنفيذيين بمحافظة معان اليوم الاثنين.
وقال كريشان خلال اللقاء إن الأردن فيه ديمقراطية أكثر من بعض الدول التي تدعي الديمقراطية، فلا تجد في أي دولة أحدا يستطيع نقد المسؤول بشكل مباشر بعينه ويقول له انت كذا وكذا سوى في الأردن..
ويهدف اللقاء إلى الوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية خلال الـ 25 سنة الماضية، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.
الى ذلك أوضح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن تسمية مركز صحي شامل لا تعني أنه يعمل لمدة 24 ساعة.
وقال الهواري خلال لقاء عقده فريق وزاري في معان مع مسؤولين تنفيذيين في المحافظة، إن تحويل المركز الصحي الشامل إلى العمل 24 ساعة يعتمد على دراسات تجرى قبل اتخاذ القرار.
وأضاف أن من الأمور التي يتم دراستها هي مدى الحاجة لذلك، وسهولة الوصول إلى المركز، وتوفر المواصلات


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