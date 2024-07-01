86 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في لواء الكروة

وطنا اليوم:انطلقت في مديرية أوقاف لواء الكورة بمحافظة اربد فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم والتي يبلغ عددها 86 مركزًا، منها 49 للذكور و37 للإناث، وزعت على جميع مناطق لواء الكورة.

وقال مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إنه سيشرف على تلك المراكز واعظون وواعظات وأئمة أكفاء من حملة الشهادات الشرعية والدورات المتخصصة في التلاوة والتجويد، لافتا إلى أن هذه المراكز مجانية.

وأوضح أن تلك المراكز تأتي ضمن رؤيا وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الاستغلال الأمثل لأوقات الشباب والتحلي بأخلاق القرآن الكريم، ليكون دستورا لنا في أقوالنا وأفعالنا ما ينعكس على استقرار مجتمعنا وأمتنا.

وبين أن الهدف من المراكز الصيفية تعليم قراءة القرآن الكريم، تلاوة وحفظا وفهما، والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية