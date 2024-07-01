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تأجيل طلب رخصة المهن من الشركات حديثة التأسيس عند التعامل مع البنوك

منذ 5 ساعات
تأجيل طلب رخصة المهن من الشركات حديثة التأسيس عند التعامل مع البنوك

وطنا اليوم:أصدر البنك المركزي تعميما للبنوك العاملة في المملكة استثنى بموجبه الشركات حديثة التأسيس من متطلب تزويد البنوك برخصة مهن عند بدء العلاقة المصرفية (عند فتح الحساب البنكي) المطلوبة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولحين صدور الرخصة.
وبحسب التعميم، يمكن للشركة خلال فترة الاستثناء استعمال الحساب المفتوح للسحب والإيداع دون معيقات.
ويأتي هذا الإجراء للتسهيل على الشركات الناشئة بدء الأعمال مما يعزز قدرة المستثمرين على تأسيس أعمال في المملكة.


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