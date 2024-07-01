حريق يلتهم مركبة أمام جامعة الحسين في معان

وطنا اليوم:اندلع حريق في مركبة، الإثنين، أثناء مسيرها أمام جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان، وذلك وفق ما أفاد مصدر.

وقال إن كوادر الدفاع المدني هرعت على الفور إلى موقع المركبة، وعملت على إخماد الحريق الذي التهم المركبة.

وأضاف المصدر نقلا عن مالك المركبة أنه في أثناء مسيره في الشارع الرئيسي شبت النيران في المركبة دون معرفة الأسباب، قبل أن تمتد إلى كامل المركبة.

وأكد أن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات بشرية.