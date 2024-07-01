بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

حريق يلتهم مركبة أمام جامعة الحسين في معان

منذ 4 ساعات
حريق يلتهم مركبة أمام جامعة الحسين في معان

وطنا اليوم:اندلع حريق في مركبة، الإثنين، أثناء مسيرها أمام جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان، وذلك وفق ما أفاد مصدر.
وقال إن كوادر الدفاع المدني هرعت على الفور إلى موقع المركبة، وعملت على إخماد الحريق الذي التهم المركبة.
وأضاف المصدر نقلا عن مالك المركبة أنه في أثناء مسيره في الشارع الرئيسي شبت النيران في المركبة دون معرفة الأسباب، قبل أن تمتد إلى كامل المركبة.
وأكد أن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات بشرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:19

منظمة أميركية تمنح الطعاني لقب شرفي يمنح لأول مرة لشخصية عربية

18:17

خليفة التربوية ” تطلق دورتها الـ 18 محلياً في الإمارات وعربياً ودولياً وتكريم الفائزين مايو المقبل 

16:58

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للوزير العسعس

16:55

700 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم الأردني وتعزيز رأس المال البشري

16:18

إرادة ملكية بتعيين أمناء الحسين للسرطان – أسماء

16:13

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن تزور المغطس

16:04

الاحتلال يزعم إحباط أكبر عملية تهريب من الأردن للضفة

15:55

مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم وآخر بمعارك جنوب غزة

15:23

أثرياء فرنسا يدرسون الهروب بأموالهم إذا فاز اليمين المتطرف

15:08

كريشان من معان: الديمقراطية في الأردن أكثر من دول تدعيها

14:59

التربية تكشف حقيقة حرمان احدى طالبات التوجيهي من الامتحان

14:46

كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للسنة الثامنة على التوالي‎

وفيات
ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024