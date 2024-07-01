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تايلاند تعفي الأردنيين من شرط الحصول على التأشيرة

1 يوليو 2024
تايلاند تعفي الأردنيين من شرط الحصول على التأشيرة

وطنا اليوم:أكد المدير العام لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، الأثنين، أن وزارة الخارجية التايلندية قد أعفت المواطنين الأردنيين من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة لدخول تايلند ولمدة 60 يوما.
وقال الحسامي إن الإعفاء جاء لغايات السياحة والاعمال قصيرة الأمد دون دفع أية رسوم


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