بدء العمل بنظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية الجديدين

وطنا اليوم:أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، عن بدء العمل بنظامي الموارد البشرية في القطاع العام الجديد، والخدمة المدنية المعدل.

وقال الشريدة خلال اطلاق استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة، إن النظامين يصبحان نافذين اليوم.

وأضاف أن نظام الخدمة المدنية المعدل يضمن كافة الحقوق المالية المكتسبة للكوادر التي عينت قبل اليوم.

وأوضح أن نظام الموارد البشرية جاء لتطوير الكوادر البشرية وهم أساس عملية التحديث والتطوير المنشود في القطاع العام، مشيرا إلى أنه خلق توازنا بين الاهتمام بتطوير الاداء المؤسسي وتطوير الاداء الفردي