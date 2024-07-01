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مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية “البحرينية “

1 يوليو 2024
مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية “البحرينية “

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور حاتم المصري، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين الطرفيين.
وحضر حفل التوقيع من جامعة العلوم التطبيقية / مملكة البحرين الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة رئيس مجلس الأمناء والأستاذ الدكتور محمد يوسف نائب الرئيس ومن جامعة عمان الأهلية نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود.
وخلال اللقاء أعرب أ.د.حمدان أن هذه المذكرة تأتي ضمن أهداف وتطلعات الجامعة بتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والتعاون المشترك مع الجامعات العربية لتطوير المجالات العلمية والثقافية في جميع التخصصات ولتعزيز أسس التعاون المشترك في العديد من المجالات التي تسهم في تنمية وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة عن استعداد جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين ممثلة برئيسها وكادرها التدريسي والإداري لتعزيز التعاون مع جامعة عمان الأهلية في عدة مجالات أكاديمية وبحثية.
كما أعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في إثراء البيئة الأكاديمية والعلمية في كلتا الجامعتين.
وفي نهاية اللقاء وبعد التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.


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