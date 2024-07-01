مركزي الميثاق الوطني القطاع الصناعي أولوية الحاضر وضرورة المستقبل

وطنا اليوم:سلّم رئيس المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، استراتيجية الحزب المستمدة من هوية الدولة الأردنية وقيمها التي جاءت من أجل منح الانسان الأردني حياة كريمة ومستحقة، مضيفًا أن قطاع الصناعة يعد مُحرِّك التنمية الاقتصادية، ودافع عجلتها التنموية.

وأكد الدكتور ناصر الدين جدية التحول السياسيّ الذي يشهده الأردن، خاصةً وأن جلالة الملك يرى في العملية الديمقراطية الفاعلة والأحزاب البرامجية ضرورة حتمية من أجل المرحلة المقبلة.

وأبدى المهندس الجغبير اهتمامه باستراتيجية حزب الميثاق الوطنيّ الرامية إلى منح العملية الانتخابية أبعادًا جديدة تلتقي مع ما ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معربًا عن إعجابه بالجدية التي تشكل آليات عمل الحزب وبرامجه المتعددة.

واطلع المهندس الجغبير على المرجعيات الاستراتيجية للحزب، والمنبثقة من الدستور الأردني، والتشريعات النافذة، والأوراق النقاشية لجلالة الملك، وتقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من أجل الوصول إلى قطاع صناعي مُمكِّن وفَعّال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين.