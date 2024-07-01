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صدمة على الهواء.. المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف وسؤال عن حسن نصرالله يثير تكهنات

1 يوليو 2024
صدمة على الهواء.. المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف وسؤال عن حسن نصرالله يثير تكهنات

وطنا اليوم:أثارت المتنبئة اللبنانية، ليلى عبداللطيف تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو لرد فعلها على سؤال وجه لها على الهواء حول الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الأمر الذي أثار صدمتها وانفعالها.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، بعد الرد الذي وصفوه بالصامد، بعد سؤال موجه إليها حول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وفي مقطع الفيديو المتداول بدأت بالحديث عن نصرالله، قبل أن يقدم لها المذيع سؤالا على ورقة قائلا إن السؤال يخص المقاومة وسماحة السيد حسن نصرالله، لتصدم عبداللطيف عند قراءتها للسؤال قائلة: “مين كتب السؤال؟” ليرد المذيع: “عندك الجرأة لتجاوبي عليه على الهواء؟”.
وقالت عبداللطيف: “من عقلك؟ فيك أنت تتوقعه؟ انا لا أتوقع هذا الشيء، أنا ما بخاف إلا من ربي الي خلقني لأن مش مزبوط الي انت كاتبه.. واستمر الجدال بينهما وسط تكهنات بين نشطاء عمّا هو السؤال.
وقبل ذلك تحدثت عبداللطيف عن توقعاتها لحزب الله وحسن نصرالله قائلة: “أرى أن المرحلة المقبلة على لبنان وعلى العالم العربي والأجنبي ستكون مرحلة تحمل اسم سماحة السيد حسن نصرالله بامتياز، وذلك لأني أراه سيكون أو سيشكل الرقم الأصعب لكل الحلول والتسويات والاستحقاقات التي سيمر بها لبنان خلال المرحلة المقبلة، هذا أولا” وفق قولها.
وأضفت المتنبئة: “ثانيا، أرى أن المقاومة على رأس قيادة حزب الله ستكون صاحبة القوة والقدرة والسيطرة الفاعلة على الأرض للدفاع عن لبنان وبشكل لن يتوقعه العدو الإسرائيلي ابدا رغم امتلاكه كل التكنولوجيا والأسلحة المتطورة أو المعلومات، وذلك لأنني أرى أن ما يملكه حزب الله ورجال المقاومة لا يمكن أن يملكه العدو الإسرائيلي أبدا وأقصد هنا قوة الإيمان والعقيدة وحب الشهادة”.
وشددت عبد اللطيف بالقول: “ومن هنا أقول أنم لبنان لم يعد أرضا مستباحة أمام جيش العدو وصدقوني عندما أقول أن ما أراه يحصل على الأرض سوف يزلزل بهم الأرض في حال حصول أي تطورات قادمة أو حرب على لبنان لا سمح الله وخاصة على أرض الجنوب”.

 


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