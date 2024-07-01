وطنا اليوم:أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ضرورة قراءة بعض الأرقام بإمعان، حيث بلغ عدد متقاعدي الضمان الجُدد خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 30-6-2024 حوالي (13) ألف متقاعد، وفق منشور له على موقع فيس بوك.

وقال الصبيحي:أرقام يجب أن تُقرَأ بإمعان؛ 13 ألف متقاعد ضمان خلال ستة أشهر.! حيث بلغ عدد متقاعدي الضمان الجُدد خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 30-6-2024 حوالي (13) ألف متقاعد من مختلف أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، من ضمنهم ما لا يقل عن ( 8 ) آلاف متقاعد مبكر يشكّلون ما نسبته (65%) من المتقاعدين الجدد للفترة المذكورة”.

وأردف: ” توقّعاتي أن يصل عدد المتقاعدين الجدد لعام 2024 إلى حوالي (30) ألف متقاعد على الأقل، في سابقة خطيرة عبر مسيرة الضمان، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان مع نهاية العام الجاري حاجز أل (350) ألف متقاعد”.

وتابع: “كما من المتوقع أن تبلغ فاتورة التقاعد لسنة 2024 حوالي (1.9) مليار دينار”.

وأعرف في الختام عن أمله “بأن تُقرَأ هذه الأرقام والتوفّعات بإمعان من قِبَل أصحاب القرار في الحكومة والضمان”.