بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أرقام يجب أن تُقرَأ بإمعان ..13 ألف متقاعد ضمان خلال ستة أشهر

1 يوليو 2024
أرقام يجب أن تُقرَأ بإمعان ..13 ألف متقاعد ضمان خلال ستة أشهر

وطنا اليوم:أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ضرورة قراءة بعض الأرقام بإمعان، حيث بلغ عدد متقاعدي الضمان الجُدد خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 30-6-2024 حوالي (13) ألف متقاعد، وفق منشور له على موقع فيس بوك.
وقال الصبيحي:أرقام يجب أن تُقرَأ بإمعان؛ 13 ألف متقاعد ضمان خلال ستة أشهر.! حيث بلغ عدد متقاعدي الضمان الجُدد خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 30-6-2024 حوالي (13) ألف متقاعد من مختلف أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، من ضمنهم ما لا يقل عن ( 8 ) آلاف متقاعد مبكر يشكّلون ما نسبته (65%) من المتقاعدين الجدد للفترة المذكورة”.
وأردف: ” توقّعاتي أن يصل عدد المتقاعدين الجدد لعام 2024 إلى حوالي (30) ألف متقاعد على الأقل، في سابقة خطيرة عبر مسيرة الضمان، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان مع نهاية العام الجاري حاجز أل (350) ألف متقاعد”.
وتابع: “كما من المتوقع أن تبلغ فاتورة التقاعد لسنة 2024 حوالي (1.9) مليار دينار”.
وأعرف في الختام عن أمله “بأن تُقرَأ هذه الأرقام والتوفّعات بإمعان من قِبَل أصحاب القرار في الحكومة والضمان”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:21

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

18:19

منظمة أميركية تمنح الطعاني لقب شرفي يمنح لأول مرة لشخصية عربية

18:17

خليفة التربوية ” تطلق دورتها الـ 18 محلياً في الإمارات وعربياً ودولياً وتكريم الفائزين مايو المقبل 

16:58

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للوزير العسعس

16:55

700 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم الأردني وتعزيز رأس المال البشري

16:18

إرادة ملكية بتعيين أمناء الحسين للسرطان – أسماء

16:13

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن تزور المغطس

16:04

الاحتلال يزعم إحباط أكبر عملية تهريب من الأردن للضفة

15:55

مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم وآخر بمعارك جنوب غزة

15:23

أثرياء فرنسا يدرسون الهروب بأموالهم إذا فاز اليمين المتطرف

15:08

كريشان من معان: الديمقراطية في الأردن أكثر من دول تدعيها

14:59

التربية تكشف حقيقة حرمان احدى طالبات التوجيهي من الامتحان

وفيات
ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024