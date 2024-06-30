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تكريم مهرجان جرش للسيد أيمن سماوي لدعمه مهرجان المسرح الحر

منذ دقيقة واحدة
تكريم مهرجان جرش للسيد أيمن سماوي لدعمه مهرجان المسرح الحر

وطنا اليوم_ بدأت مساء السبت، 29 يونيو 2024، في المركز الثقافي الملكي، فعاليات “مهرجان المسرح الحر الدولي” بنسختيه الدولية للشباب والدورة التاسعة عشرة، وذلك ضمن احتفالات اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

 

افتتحت المهرجان وزيرة الثقافة هيفاء النجار، تحت شعار “أهل شجر الزيتون” تضامناً مع أهل غزة، وحمل المهرجان هذا العام اسم المخرج الراحل سمير خوالدة.

 

خلال حفل الافتتاح، تم تكريم الفنانة القديرة أمل الدباس، والموسيقي مالك برماوي، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم برئاسة الفنان السوداني علي المهدي وعضوية كل من الكاتب السعودي صالح زمانان، والمخرج الأردني فراس المصري، والفنان الجزائري عبدالباسط بن خليفة، والمخرجة الإيطالية باربرا بريتين.

 

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي بعنوان “المحطة” من تأليف علي عليان وإخراج منذر خليل مصطفى، تلاه عرض مسرحية “هناي” من الأردن، التي أخرجها عمر الضمور وتتناول تبادل الأدوار بين امرأتين محصورة بين التاريخ والأبدية.


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