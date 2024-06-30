مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قطينة ولدجر والعمري

وطنا اليوم_عمان- 30 حزيران 2024 مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى آل قطنية بوفاة العميد المتقاعد سعد محمد قطينة، والد مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية السابق صائب الحسن، وإلى آل لدجر بوفاة ديريك هوارد لدجر، مدير عام نادي السيارات الملكي الأسبق، وإلى عشيرة العمري بوفاة هادية أحمد العمري، والدة العقيد شرحبيل العمري.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المتوفين، وعموم آل قطينة وآل لدجر وعشيرة العمري، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.