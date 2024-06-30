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هبطت اضطراريًا.. تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

منذ 4 ساعات
هبطت اضطراريًا.. تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

وطنا اليوم:رفضت السلطات التركية تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود، بعدما هبطت اضطراريا في مطار أنطاليا، الأحد.
وحسب التفاصيل التي أوردتها القناة 12 الإسرائيلية، فإن الطائرة التابعة لشركة “العال” الإسرائيلية كانت متجهة من بولندا إلى إسرائيل.
وأثناء رحلتها، أصيب أحد الركاب بوعكة صحية تتطلب تدخلا طبيا عاجلا، مما دفعها إلى الهبوط اضطراريا في أنطاليا.
ووفقا للمصدر الإسرائيلي، فإن سلطات مطار أنطاليا رفضت تزويد الطائرة بالوقود لكي يتسنى لها مواصلة رحلتها، بينما تدور حاليا مفاوضات لحل المشكلة.
وقيل للركاب إنه “من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، قبل الحصول على إذن بمغادرة الطائرة”، حسب القناة 12.
وألغت تركيا جميع الرحلات الجوية المباشرة مع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وكانت تركيا واحدة من أشد منتقدي إسرائيل منذ بداية الحرب، وفي شهر مايو أعلنت أنها ستوقف جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل.


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