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الحكومة: بدء إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأردن

منذ 4 ساعات
الحكومة: بدء إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأردن

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، حرص الوزارة على الحفاظ على جودة المنتج المحلي من الأغنام المحلية، والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.
وقال خلال استقباله مدير المحاجر في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور صالح السعد، إن الوزارة بدأت بالعمل على إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في أقاليم المملكة، وتحديث المختبرات الحيوانية والنباتية وتزويدها بأحدث المعدات، إلى جانب توفير لقاحات تحصن قطاع الأغنام، مشيرا إلى إجراءات الوزارة لتنظيم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.
وثمن الحنيفات تعاون وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية وكوادرها مع قطاع الثروة الحيوانية في الأردن واستدامة التعاون والتنسيق الذي يخدم البلدين الشقيقين.


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