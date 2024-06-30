التربية: احالة ما اثير حول امتحانات الرياضيات إلى لجان المشرفين

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم ، الاحد ، بعد احتجاجت الطلبة حول امتحان التوجيهي بانها ستوافق على اي قرار فني يخص امتحان التوجيهي فيه مصلحة للطالب

وقررت، إحالة ما أثير حول الورقة الأولى من امتحانات الرياضيات إلى لجان المشرفين التي من المقرر أن تجتمع الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة “ستناقش الأسئلة والإجابات النموذجية للتوافق على رأي واحد، وسنعتمد القرار الذي فيه مصلحة الطالب”.