سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

وطنا اليوم:قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه لا مفر من “خوض حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله اللبناني” لكنه شدد في المقابل على أنه لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب .

وزعم سموتريتش في تصريحات له، الأحد، أن “حماس” تعمل “كوكيل لإيران”، وأن الهدف المباشر في غزة يجب أن يكون التدمير الكامل للحركة لمنع إعادة تأهيلها السريع وعودتها إلى الساحة.

وأضاف أن الضفة الغربية تبدو هادئة ظاهرياً، لكنها عملياً تصبح ساحة ذات إمكانات استراتيجية خطيرة جداً على المدى القصير، وذلك بسبب حجم المسلحين وأسلحتهم والقرب الجغرافي من التجمعات المستوطنات.

وتحدث سموتريتش عن “الخطة الإيرانية التي ترتكز على إطلاق نار هائل بعشرات الآلاف من الصواريخ في جميع أنحاء البلاد دفعة واحدة من العديد من الأماكن التي يبني فيها الإيرانيون وكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اجتياح بري من عدة ساحات، بما في ذلك الساحات الداخلية”.

ناشد سموتريتش الأغلبية في المستوطنين ألا تنجرف وراء أقلية صاخبة تحاول جر البلاد إلى حروب داخلية