مائة معلم ومعلمة رياضيات يوقعون مذكرة حول امتحان الرياضيات العلمي

بسم الله الرحمن الرحيم

وطنا اليوم:نحن الموقعين أدناه ملاحظاتنا عن الامتحان كالآتي :

السؤال الثالث فرع a خارج المنهاج ٢٠٠٦ وموجود في منهاج ٢٠٠٥

السؤال الثالث فرع c اللغه مترجمه حرفيا من كتاب اجنبي واللغه لا

توضح للطالب معطيات سليمه وينتج عن ذلك عده حلول

السؤال الخامس فرع c الرسمه لا تجعل الطالب يكتب المتباينات المطلوبه لان المعطيات الموجوده تشير ان هنالك عدد لا نهائي من الحلول

No. الاسم المدرسة

1 ايهاب الرنتيسي مدرسة المدار – مدرسة بناة المستقبل

2 هبه أحمد محمد خلف مدرسة دير الليات الثانوية للبنات

3 رحمة يوسف عبدالفتاح مهدي مدرسة اسماء بنت أبي بكر الثانوية

4 سميه محمد صالح العمري مدرسة ايدون الثانويه الشامله للبنات

5 أريج عصام كمال مدرسة الاشرفية الثانوية للبنات

6 علاء الزعبي مدارس الأمم الإبداعية

7 عبير محمد عمور الخنساء الثانوية/جرش

8 حسن احمد حسن قرقوشة مدرسة الامير الحسن الثانوية / اربد

9 بشار عبدالله عبدالرحمن السميرات مدرسة أبي تمام الثانوية للبنين / الرمثا

10 ابراهيم محمود فهد بني عيسى مدرسة دير ابي سعيد الثانويه

11 خولة نعمان عبدالله زهران القادسية الثانوية المختلطة

12 سهاد زياد حسن صالح مدرسة حي الجندي الثانويه / لواء الرصيفه

13 ولاء عبدالله الدخنوش مدرسة مريم بنت عمران

14 فريال عبد المعطي حسين ذياب مدرسة سكينه بنت الحسين الثانوية للبنات

15 عامر محمد علي طرعاني القابسي الثانوية / الرصيفة

16 عبير ناصر مريان معلمه متقاعده / اخر مدرسه جرش الثانوية للبنات

17 جبر ياسين عبدالله الزواهره مدرسة الكمشة الثانوية للبنين

18 ريج اسماعيل محمد ابو خيارة مدرسة النصر / لواء ماركا

19 اسماء حسن الطلاع مدرسة انيسة بنت كعب الثانوية

20 الاء يوسف محمد عرمان مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية المختلطة

21 بنان أحمد سليمان عبدالله مدرسة هالة بنت خويلد الثانوية الشاملة

22 بسمات محمود منيب النصر الرمثا / مدرسة زينب بنت الرسول الثانوية

23 هناء شاهر عبدالله النصيرات مدرسة ابو علندا الثانوية للبنات

24 وحيد محمود حسن عتوم مدرسة سوف الثانوية للبنين

25 اياد الشبول مدرسة الشجرة الثانوية للبنين

26 جمانه محمود علي الحسيني مدرسة الصويفيه الثانوية

27 محمد تيسير ابو نواس لواء المزار الجنوبي

28 علاء ابو بكر مدرسة راهبات الورديه / العقبه

29 يحيى عساف مدارس الجود

30 صادق أحمد عمر الحسن البصري الثانوية

31 محمود محمد عبدالقادر البريم ذكور الطيبة الإعدادية الثانية

32 سفيان ابو رمان مدرسة طارق بن زياد

33 يوسف ابو خالد مدرسة القويسمة الثانوية

34 مصطفى ناجح مدرسة ابو علندا الثانوية

35 سليمان محمد سليمان مدرسة طارق بن زياد

36 عبدالرحيم عوده خلف عناني اسكان المالية والزراعة الثانوية الأولى للبنين

37 عبدالله محمد عباس ماحص الثانوية للبنين

38 عماد صالح الجارحي الملك عبدالله الثاني للتميز

39 محمد سعيد الجبيلي مدرسة العقبة الثانوية للبنين

40 حاتم الصعصاع مدرسة جاوا الثانوية

41 احمد وليد مدرسة الجويدة الثانوية

42 محمد الخواجا مدرسة الادريسي الثانوية

43 سمير محافظه مدرسة الادريسي الثانوية / اكاديمية خليل الرحمن

44 سيرين عبدالقادر الزعبي مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز / المقابلين

45 عبدالله محمد عباس مدرسة ماحص الثانوية للبنين

46 محمد مطاوع مدرسة احمد طوقان الثانوية للبنين/جبل النزهة

47 عائشه زواتين مدرسه رأسون الثانويه للبنات

48 محمد علي حسن مدرسة يعقوب هاشم الثانويه

49 الاء اسماعيل مدرسة خالدة بنت هاشم

50 صهيب عزالدين مدرسة احمد طوقان

51 مأمون الزعارير مدرسة وصفي التل الثانوية للبنين / العقبة

52 أمل الخطيب مدارس آيلا العالمية / مدارس العقيق

53 علي الهزايمه مدرسة النطافه الثانوية للبنين/ مأدبا

54 هشام سويدات مدارس السعادة

55 انتصار عبد العزيز عوض مدرسة أم كثير الثانويه المختلطه

56 حسام ابو صبيح مدارس الثقافة العربية الاسلاميه – مدارس الفردوس

57 ماهر محمد سالم الصوالحه عثمان اربد

58 بشير شاكر عاشور مدرسة الأمير الحسن الثانوية للبنين / محافظة الكرك

59 احلام الزعبي مدرسة الاندلس الثانوية / طبربور

60 عبدالحليم علي الغول مدرسة كفرعان الثانويه للبنين

61 يزن توفيق احمد طه خريبة السوق الثانويه

62 محمد صالح بشير الخوالده مدرسة مرصع الثانويه الشامله للبنين

63 جعفر خالد جرادات مدرسه عمر بن الخطاب الثانوية للعلوم الشرعيه

64 ميادة طالب ابراهيم صالح مدرسة زحر الثـانوية الشاملة للبنات

65 تهاني القواسمة مدرسة انيسه بنت كعب الثانويه

66 نسرين علي العتوم الحصاد التربوي

67 زيد هشام إبراهيم إسعيد مدارس الأمم الإبداعية – شفا بدران لواء الجامعة

68 هبة العمري مدرسة حوارة الثانوية للبنات

69 مي العموري العقبة الثانوية الشاملة للبنات

70 سكينة احمد توفيق مساد مدرسة جنين الصفا ث.ش.م / لواء الكورة

71 فاطمة محمود رماضنة الخنساء الثانوية للبنات / محافظة جرش

72 علاء ابو محارب مدرسة عكرمة الثانوية

73 يوسف ابو طه مدرسة عمر بن الخطاب الشاملة

74 ابرار عطية مدارس الدر المنثور

75 اسلام التميمي مدرسة حواره الثانويه للبنات

76 د.رشا الحجاج مدرسه الملك عبدالله للتميز / الطفيله

77 نسرين احمد ابوهيبة مدارس الحصاد التربوي

78 إيمان زوايدة مدرسة الرائد العربي /عمان الشميساني

79 ابراهيم شعلان مدرسة طه حسين

80 سهى الحليق مدارس الدر المنثور

81 فضى محمد مطر اعيده سموع الثانوية للبنات/تربية الكوره

82 عروب بنورة مدرسة هالة بنت خويلد / السلط

83 نوال محمود ابراهيم المصري مدرسة بليلا الثانوية الشاملة للبنات

84 رانيا سامي احمد الشناق مدرسة دوقرة الثانويه للبنات -اربد /قصبة اربد

85 وفاء عبدالله موسى بنات مدرسة جرش الثانوية للبنات

86 عبدالله محمد راغب عباس ماحص الثانوية للبنين

87 إسلام عتوم مدرسة جرش الثانويه للبنات

88 احمد وليد الجويدة الثانوية

89 جلال القاسم مدارس الروم الأرثوذكس

90 ادريس كامل بطاينه مدرسه علي خلقي الشرايري الثانويه

91 فاتن جبرين مدرسة دير الليات الثانوية للبنات

92 علاء محمد محمود الرواشده منجا الثانوية للبنين – لواء الجيزة

93 احمد عبدالله حسين ابو جاجة مدرسة البيضاء الجنوبي الثانوية للبنين

94 عيسى مرجي عمر اللافي الثانويه

95 خليل علي عبيد مدرسة توفيق أبو الهدى الثانوية

96 عدي عمر ميتاني مدرسة عبد الملك بن مروان الثانوية للبنين / لواء ماركا

97 غازي أحمد عمر رمان مدرسة الزميلة الثانوية الشاملة للبنين

98 بهاء الرياطي مدرسه العقبه الثانويه للبنين

99 محمد العيسه مدرسه الأمير حمزة

100 اسماعيل علي صالح متقاعد تربيه