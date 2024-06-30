مهيدات: ماضون بالوصول إلى مستوى نضج متقدم في مجال رقابة وتنظيم الأدوية واعتماد المؤسسة عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية

وطنا اليوم:‏‎أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن الموسسة تمضي بعزم في الوصول إلى مستوى نضج متقدم في تنظيم الأدوية واعتمادها النهائي كجهاز رقابي معتمد دوليا، عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية لاعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية في “WHO Benchmarking Programme “

وأشار مهيدات خلال استضافة بعثة خبراء منظمة الصحة العالمية في زيارة متابعة ضمن إطار البرنامج المذكور، وبحضور سعادة ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، إلى أهمية الزيارة في متابعة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المتأتية بناء على الزيارات السابقة للمنظمة، للبناء على نقاط القوة وتعزيز مجالات التطوير والتحسين حسب جدول زمني محدد، انسجاما مع استراتيجة المؤسسة في تطبيق أعلى المعايير الدولية في ضمان جودة ومأمونية الأدوية وفعاليتها وحرصها على دعم قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيتها وتعزيز الصادرات تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.

وأضاف أن المضي قدما في الوصول إلى مستوى نضج متقدم في مجال تنظيم الأدوية يعزز الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة .

‏‎بدورها أكدت الراعبي على العمل بروح الفريق الواحد للعمل المشترك، مشيدة بجهود المؤسسة في التطوير المستمر وتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية والعمل سوياً من أجل تجويد وتطوير أداء المنظومة بأكملها، والذي بدوره سينعكس إيجابيا على الدور الرقابي والتنظيمي للمؤسسة، وبالتالي تأهلها لبلوغ مستوى النضج الثالث أو الرابع لتنظيم الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة.

وتضمنت الزيارة عرضا تقديميا قدمته مساعد المدير العام للشؤون الإدارية الدكتورة مها الجغبير يلخص المنظومة الوطنية للأدوية والتقدم المحرز منذ أكتوبر 2022 في الوظائف الرقابية والتنظيمية التي تؤديها المؤسسة والتي تعتبر أساس تحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية وتشمل عملية تسجيل الأدوية وإجازتها والكشف عن الآثار الجانبية والرقابة والتفتيش والتحليل المخبري والدراسات السريرية ، وآخر المستجدات والتحديثات ذات العلاقة.

من جهة أخرى قدمت الدكتورة رازية أستاذ من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف ، عرضا تقديميا حول النتائج البرنامج وأهدافه الرامية إلى تقوية الأنظمة التنظيمية والرقابية للأدوية والدعم الفني وبناء القدرات ودعم خطط التطوير المؤسسي، وضم الفريق المستشار الإقليمي في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في القاهرة الدكتورة هدى لانجر، ومستشار المنظمة الدكتور هرفوجي تومير، ومسؤول الشؤون الصيدلانية في المكتب القطري للمنظمة في عمان الدكتور أنور الصدر. وستشمل الزيارة التي تستمر على مدار أربعة أيام لقاءات وزيارات ميدانية مع فريق عمل المؤسسة.