بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المحامين تحيل ملف مشاجرة اجتماع النقابة إلى النائب العام

منذ 5 ساعات
المحامين تحيل ملف مشاجرة اجتماع النقابة إلى النائب العام

وطنا اليوم:قرر مجلس نقابة المحامين احالة ملف التحقيق في الأحداث التي شهدتها الهيئة العامة للنقابة في السابع عشر من أيار /مايو الماضي إلى النيابة.
وقال نقيب المحامين يحيى ، في بيان الأحد، إن “النقابة خاطبت النائب العام للتوسع في التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق من دخلوا إلى قاعة الاجتماع دون صفة تعطيهم الحق بحضوره، ولافتعالهم الأحداث التي ارتكبوها”.
وأضاف أن نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة المكلفة من قبل مجلس نقابة المحامين بخصوص الأحداث التي أعقبت اجتماع الهيئة العامة أكدت بأن من قام بافتعال أحداث الشغب ومحاولات التأثير على سير الاجتماع هم مجموعة من الأشخاص من غير المحامين حيث تم تحديد هوياتهم.
وأشار أنه تم التوصل إلى هذه النتائج بعد قيام اللجنة بتفريغ تسجيلات الكاميرات و مقاطع الفيديو والصور وسماع افادات الشهود. مشيرا إلى أن الملف الآن بحوزة النيابة العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:43

تكريم مهرجان جرش للسيد أيمن سماوي لدعمه مهرجان المسرح الحر

21:09

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قطينة ولدجر والعمري

20:42

راصد يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بإيقاف الحملات المخالفة للقانون والتعليمات

20:32

الرفاعي : استعجال البعض تشكيل حكومة حزبية أمر غير محمود

20:26

الرئيس الأميركي يبحث مع عائلته القرار المصيري في معسكر مغلق

19:58

هبطت اضطراريًا.. تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

19:47

الحكومة: بدء إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأردن

19:40

التربية: احالة ما اثير حول امتحانات الرياضيات إلى لجان المشرفين

19:29

سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

19:20

أورنج الأردن تنفذ سلسلة من الفعاليات بطابع تفاعلي

19:18

مائة معلم ومعلمة رياضيات يوقعون مذكرة حول امتحان الرياضيات العلمي

19:15

مهيدات: ماضون بالوصول إلى مستوى نضج متقدم في مجال رقابة وتنظيم الأدوية واعتماد المؤسسة عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية

وفيات
وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024