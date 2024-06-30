بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الحنيطي

منذ 5 ساعات
رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الحنيطي

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حضر رئيس الديوان الملكي الهاشمي تشييع جثمان الشاب يزيد حسين أحمد الحنيطي.
ونقل العيسوي، خلال حضوره تشييع الجثمان الأحد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة الحنيطي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:43

تكريم مهرجان جرش للسيد أيمن سماوي لدعمه مهرجان المسرح الحر

21:09

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قطينة ولدجر والعمري

20:42

راصد يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بإيقاف الحملات المخالفة للقانون والتعليمات

20:32

الرفاعي : استعجال البعض تشكيل حكومة حزبية أمر غير محمود

20:26

الرئيس الأميركي يبحث مع عائلته القرار المصيري في معسكر مغلق

19:58

هبطت اضطراريًا.. تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

19:47

الحكومة: بدء إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأردن

19:40

التربية: احالة ما اثير حول امتحانات الرياضيات إلى لجان المشرفين

19:29

سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

19:20

أورنج الأردن تنفذ سلسلة من الفعاليات بطابع تفاعلي

19:18

مائة معلم ومعلمة رياضيات يوقعون مذكرة حول امتحان الرياضيات العلمي

19:15

مهيدات: ماضون بالوصول إلى مستوى نضج متقدم في مجال رقابة وتنظيم الأدوية واعتماد المؤسسة عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية

وفيات
وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024