رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الحنيطي

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حضر رئيس الديوان الملكي الهاشمي تشييع جثمان الشاب يزيد حسين أحمد الحنيطي.

ونقل العيسوي، خلال حضوره تشييع الجثمان الأحد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة الحنيطي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.