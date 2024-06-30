الإفتاء توضح حقيقة منشور فتوى الردة وأثرها على عقد الزواج

وطنا اليوم:نفت دائرة الافتاء العام صحة المنشور المتداول حول فسخ عقد الزواج فور “سب الذات الإلاهية” وعدم عودة الحياة الزوجية بين الزوجين بهذه الحالة إلا بعقد جديد.

وقال الناطق باسم دائرة الافتاء الدكتور أحمد الحراسيس ردا على استفسارات ، إن ما ذكر في المنشور المتداول غير صحيح، ولم يصدر هذا التصريح عن دائرة الافتاء العام.

وأكد في ذات الوقت أن شتم الذات الإلاهية وسب الدين جريمة كبرى باجماع المسلمين، تحبط ثواب الأعمال وتخرج صاحبها من الملة، سواء كان مازحا او جادا او مستهزئا.

وبين الحراسيس، “أما الحكم بالردة وأثارها فمن اختصاص القضاء” حيث أن الذي يفصل في موضوع فسخ عقد الزواج هو القضاء الشرعي.

وكان تداول ناشطون تصريحا مزورا نسب إلى دائرة الافتاء العام جاء فيه “سب الذات الإلهية يفسخ عقد الزواج فورا، والحياة الزوجية لا تعود بين الزوجين في هذه الحالة إلا بعقد جديد