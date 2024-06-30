التربية توضح حول سؤال الرياضيات المثير للجدل

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة على أنه ستتم مناقشة أسئلة رياضيات العلمي مرة أخرى يوم الأربعاء من قبل أكثر من 30 مشرف (رؤساء التصحيح ومساعديهم)، مشيرا إلى أن مصلحة الطلبة أولوية وكما هو معمول به دائما.

وقال شحادة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن المناقشة الأولية لسؤال الرياضيات العلمي الذي أثيرت حوله شكوك كان من داخل المنهاج المدرسي المقرر واحتاج إلى مهارات تراكمية، وأكد المشرفون على أن الأسئلة ضمن معايير وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنه وبعد أن يتقدم الطلبة للامتحان يكون هناك مناقشة أولى لمباحث الرياضيات واللغة العربية والانجليزية وهي المباحث التي فيها شقين شق اختيار من متعدد وشق كتابي تناقش مرة أولى بعد الامتحان مباشرة وقبل البدء بالتصحيح وتناقش مرة ثانية في مراكز التصحيح حيث أن التصحيح سيبدأ يوم الخميس لمبحث الرياضيات وستتم مناقشة الأسئلة يوم الأربعاء مرة أخرى بحيث لن تتدخل الوزارة بالامتحان والأمر متروك لرؤساء التصحيح ومساعديهم إن ارتأوا في بعض النقاط تجيير لمصلحة الطالب وخاصة أن مادة الرياضيات فيها الكثير من الأسئلة تحتمل عدة حلول ولا يوجد حل وحيد لأي سؤال وعند مناقشة الإجابات للامتحان تأخذ بعين الاعتبار كل الحلول وتراعى مصلحة الطالب أولا وإذا كان في شيء لمصلحة الطالب سيتم دعمه.

ونوه الدكتور شحادة إلى أن مشهد الشكوى من الامتحان متكرر كل عام، ومادة الرياضيات تحتوي على مهارات تراكمية ومفهوم المنهاج أوسع من الكتاب، وحتى لو لم يرد نص السؤال كمثال في الكتاب وحين صدور النتائج تكون نسبة الناجح عالية ومرتفعة وغالبا ما تكون الشكاوى من طلبة العلمي الذين يسعون للحصول على معدلات مرتفعة.

ولفت إلى أن العام الماضي كانت نسب نجاح الطلبة النظاميين من الفرع العلمي تزيد عن 75% وأكثر من 6000 طالب حصل على معدل 90 وما فوق مضيفا أن من التحديات التي فرضت على امتحان الثانوية العامة من انتشار لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التعليمية والتي تحتوي على وجهات نظر متعددة ما أدى إلى تشكيك الطالب بالسؤال والإجابة وكان لها اثر سلبي على نفسية الطلبة مشيراً إلى أنه لا بد من تنظيم هذه المنصات وخاصة بعد أن أقرت الوزارة نظام التعلم الالكتروني في المؤسسات التعليمية وستنشر قريبا تعليمات لترخيص المنصات التعليمية وتنظم عملها.

وبين انه قريبا سيتم نشر تعليمات ترخيص المنصات التعليمية لتنظيم عملها بسبب عشوائية وجود هذه المنصات وتم رصد بعض الأفراد الذين يقومون بتدريس الطلبة دون مؤهلات علمية وبعض الأسئلة تحل بشكل خاطئ على المنصات مما يؤثر سلبا على الطلبة.

الى ذلك اعتلى الأستاذ سامر رشاد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كشف عن اعتلال واضح وصريح في نمط وضع الأسئلة في امتحان الرياضيات والتي جاء أحدها من فكرة محذوفة من المنهج الدراسي المقرر على طلبة الثانوية العامة لهذا العام .

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للأستاذ سامر رشاد وهو يتحدث بحرقة عما جرى مع الطلبة في الامتحان ، والذين تفاجئوا بالسؤال ولم يستطيعوا معرفة طريقة الحل ، مطالباً بضرورة توزيع علامة السؤال على الطلبة كنوع من أنواع التعويض عن الإرباك الذي تسبب له بهم هذا السؤال .

رشاد ومن خلال المقطع المنشور لفت النظر إلى نقطة مهمة تتعلق بصعوبة الأسئلة ، مؤكداً أنه ليس بصدد الحديث عن مدى صعوبة الأسئلة ومنح الأعذار للطلبة في تحصيل علامات متدنية ، لكن الحقيقة تفرض نفسها حين تضع الوزارة أسئلة من خارج المنهاج ومن أفكار محذوفة أو تم التعامل منذ فترة طويلة