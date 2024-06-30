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استشاري الميثاق يجري عدد من اللقاءات الحوارية في البادية الشرقية

30 يونيو 2024
استشاري الميثاق يجري عدد من اللقاءات الحوارية في البادية الشرقية

وطنا اليوم:بدعوة كريمة من عشيرتي بني معروف والغردلان بني خالد، التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني، مازن القاضي، السبت، نخبة من أبناء العشيرتين في قضاء أم القطين والبادية الشرقية.
في اللقاء الأول، والذي جرى في قضاء أم القطين، وحضره عدد من أبناء عشيرة بني معروف، بدأ القاضي حديثه بالترحيب بالحضور وتحدث حول محور قانون الانتخاب والأحزاب، مؤكدا على أهمية هذا القانون في تعزيز العملية الديمقراطية في البلاد.
ودعا القاضي الحضور إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدداً أن التصويت هو حق وواجب على كل مواطن، وأن المشاركة تعكس وعي المجتمع بأهمية دورهم في صنع القرار السياسي.
كما أشار إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في تمثيل مصالح المواطنين ودفع عجلة التنمية والإصلاح.
أما في اللقاء الثاني، والذي انعقد في منزل الشيخ محمد مسلم الغردلان في بلدتي الحميدية والبستانة، والذي حضره ايضا عدد من وجهاء وابناء وأبناء المنطقة في لواء البادية الشرقية، رحب الشيخ محمد مسلم الغردلان بالقاضي وبالحضور، وأعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع.
ومن جانبه، أكد القاضي مجددا على أهمية قانون الانتخاب والأحزاب، مشيرًا إلى أن الانتخابات هي فرصة حقيقية للتغيير ولإيصال أصوات المواطنين إلى مراكز صنع القرار.
وحث بدوره الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن الأحزاب السياسية تلعب دورًا محوريًا في بناء مجتمع ديمقراطي يعكس تطلعات وأحلام الشعب.
وجاءت هذه اللقاءات ضمن جهود حزب الميثاق الوطني لتعزيز الوعي السياسي وتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الديمقراطية.
ونوه القاضي الى أن مثل هذه اللقاءات تساهم في بناء جسور الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية، وتعزز من روح المواطنة والانتماء الوطني.
وأشار إلى أن الحزب مستمر في تنظيم مثل هذه اللقاءات في مختلف مناطق المملكة، لتحقيق التواصل الفعّال والمباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم.


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